МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Еврокомиссия тайно получила отчет о коррупции в сфере энергетики на Украине, Еврокомиссия тайно получила отчет о коррупции в сфере энергетики на Украине, пишет New York Times.

« "Европейская комиссия в этом году без лишнего шума запросила доклад о коррупционных рисках в украинской энергетике. В копии отчета <...> содержалось предупреждение о постоянном политическом вмешательстве", — говорится в материале.

Документ подготовил аналитический центр Ukraine Facility Platform, в нем указано, что Киев подрывал работу наблюдательных советов, призванных контролировать расходы и предотвращать коррупцию в украинских госкомпаниях.

По данным NYT, Владимир Зеленский и его команда систематически вмешивались в их деятельность на протяжении четырех лет, это способствовало процветанию взяточничества.

"Администрация Владимира Зеленского формировала советы директоров из своих сторонников, оставляла вакансии открытыми или вообще блокировала их создание", — говорится в публикации.

Киевский режим также добился внесения правок в уставы компании, чтобы ограничить независимый надзор. Они затронули учредительные документы "Укрэнерго". Европейские лидеры мирились с коррупцией в стране в течение нескольких лет, добавила газета.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Десятого ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.