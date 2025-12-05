Рейтинг@Mail.ru
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 05.12.2025 (обновлено: 17:48 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ek-2060080179.html
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT - РИА Новости, 05.12.2025
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
Еврокомиссия тайно получила отчет о коррупции в сфере энергетики на Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:27:00+03:00
2025-12-05T17:48:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251203/vengriya-2059536905.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058905720.html
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058603079.html
https://ria.ru/20251128/peskov-2058353968.html
https://ria.ru/20251201/ermak-2058870746.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, еврокомиссия, дело миндича, светлана гринчук
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Дело Миндича, Светлана Гринчук
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT

NYT: ЕК тайно запросила отчет о вмешательстве киевских властей в энергетику

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Еврокомиссия тайно получила отчет о коррупции в сфере энергетики на Украине, пишет New York Times.
«

"Европейская комиссия в этом году без лишнего шума запросила доклад о коррупционных рисках в украинской энергетике. В копии отчета <...> содержалось предупреждение о постоянном политическом вмешательстве", — говорится в материале.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто
3 декабря, 15:31
Документ подготовил аналитический центр Ukraine Facility Platform, в нем указано, что Киев подрывал работу наблюдательных советов, призванных контролировать расходы и предотвращать коррупцию в украинских госкомпаниях.
По данным NYT, Владимир Зеленский и его команда систематически вмешивались в их деятельность на протяжении четырех лет, это способствовало процветанию взяточничества.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Азаров назвал сумму, которую могли украсть коррупционеры на Украине
1 декабря, 12:49
"Администрация Владимира Зеленского формировала советы директоров из своих сторонников, оставляла вакансии открытыми или вообще блокировала их создание", — говорится в публикации.
Киевский режим также добился внесения правок в уставы компании, чтобы ограничить независимый надзор. Они затронули учредительные документы "Укрэнерго". Европейские лидеры мирились с коррупцией в стране в течение нескольких лет, добавила газета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала
29 ноября, 13:49

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков предрек Киеву серьезные последствия из-за скандала с коррупцией
28 ноября, 14:26
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
1 декабря, 10:58
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияДело МиндичаСветлана Гринчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала