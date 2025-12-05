Рейтинг@Mail.ru
С блогера Ефремова* взыскали 11 миллионов рублей
11:24 05.12.2025
С блогера Ефремова* взыскали 11 миллионов рублей
С блогера Ефремова* взыскали 11 миллионов рублей

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску подмосковного ООО "Джетленд" взыскал более 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в октябре и был рассмотрен 2 декабря, при этом представители истца и ответчика на заседание не пришли. Результат рассмотрения дела стал известен только теперь. Основания исковых требований в материалах суда пока не уточняются.
Журналист Sota Vision* Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер Reuters Константин Габов (слева) и видеожурналист, работавший с Associated Press, Сергей Карелин в Нагатинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд утвердил приговор журналистам Sota* и Reuters за сотрудничество с ФБК**
Вчера, 14:29
Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend, представляющей собой "интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций", сообщает ее сайт.
Против Ефремова* возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**. Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией
27 ноября, 14:16
 
Происшествия
 
 
