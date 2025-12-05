https://ria.ru/20251205/efimov-2060007609.html
Ефимов: в Москве выставили на торги право на реорганизацию участка
Ефимов: в Москве выставили на торги право на реорганизацию участка
В Москве выставили на торги право на реорганизацию участка, расположенного в Шипиловском проезде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир
Ефимов: в Москве выставили на торги право на реорганизацию участка
Ефимов: выставлено на торги право на реорганизацию участка в Шипиловском проезде
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию участка, расположенного в Шипиловском проезде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Началась заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии территории в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное на юге столицы. Площадь отведенного под редевелопмент участка составляет 6,61 гектара. Он расположен в Шипиловском проезде вблизи Орехового бульвара. В аукционе смогут принять участие столичные и региональные девелоперы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что для участия необходимо внести задаток – 20% от начальной стоимости лота. Реализация проекта позволит создать в городе около 1,8 тысячи рабочих мест для жителей.
Инвестор, ставший победителем аукциона, сможет создать новое пространство для активного отдыха и занятий спортом, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по КРТ новые жилые кварталы, рабочие места и общественные пространства и рабочие места появятся в разных районах столицы - Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.