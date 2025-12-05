Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве выставили на торги право на реорганизацию участка

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию участка, расположенного в Шипиловском проезде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Началась заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии территории в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное на юге столицы. Площадь отведенного под редевелопмент участка составляет 6,61 гектара. Он расположен в Шипиловском проезде вблизи Орехового бульвара. В аукционе смогут принять участие столичные и региональные девелоперы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что для участия необходимо внести задаток – 20% от начальной стоимости лота. Реализация проекта позволит создать в городе около 1,8 тысячи рабочих мест для жителей.

Инвестор, ставший победителем аукциона, сможет создать новое пространство для активного отдыха и занятий спортом, добавляется в пресс-релизе.