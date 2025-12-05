https://ria.ru/20251205/dtp-2060123254.html
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 05.12.2025
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
Три человека погибли, еще двое получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.12.2025
мошковский район
новосибирская область
новосибирск
