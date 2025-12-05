Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 05.12.2025 (обновлено: 20:49 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/dtp-2060123254.html
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 05.12.2025
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
Три человека погибли, еще двое получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:12:00+03:00
2025-12-05T20:49:00+03:00
происшествия
мошковский район
новосибирская область
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060124930_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_d231113347d42c74b051226aa15a5a0f.jpg
https://ria.ru/20251205/burjatija-2060085811.html
мошковский район
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060124930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_67f06983fbdaf39e083369aed8823ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мошковский район, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Мошковский район, Новосибирская область, Новосибирск
В Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

В Новосибирской области в ДТП с иномаркой и грузовиком погибли 3 человека

© Фото : mvd_54/TeelgramДТП на территории Мошковского района в Новосибирской области
ДТП на территории Мошковского района в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : mvd_54/Teelgram
ДТП на территории Мошковского района в Новосибирской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
"По предварительной информации, около 15.45 (11.45 мск) на территории Мошковского района на 91 километре автодороги Р-255 водитель 1970 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Avensis со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, выехав на полосу встречного дыхания, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате лобового столкновения погиб водитель легковой Toyota и его пассажиры – женщина и двухлетний ребенок. Еще двое детей, находившихся в легковом автомобиле, были экстренно госпитализированы.
По данным прокуратуры региона, в ДТП пострадали дети семи и 11 лет. Прокуратура Мошковского района организовала проверку по факту аварии.
На месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
14:40
 
ПроисшествияМошковский районНовосибирская областьНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала