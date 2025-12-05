В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с хоккеистами в Кировской области, пострадали четыре спортсмена возрастом 17-18 лет, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
"Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды "Родина-2", врезался грузовик. ДТП произошло в Юрьянском районе на трассе "Вятка". Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем... В результате ДТП пострадали 4 спортсмена 2007-2008 года рождения", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
"Четыре человека с травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни и здоровью нет", - добавил Курдюмов.
