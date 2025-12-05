Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП - РИА Новости, 05.12.2025
10:45 05.12.2025 (обновлено: 13:49 05.12.2025)
В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
происшествия
кировская область
кировская область
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

В ДТП в Кировской области пострадали 4 спортсмена в возрасте 17-18 лет

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с хоккеистами в Кировской области, пострадали четыре спортсмена возрастом 17-18 лет, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
«
"Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды "Родина-2", врезался грузовик. ДТП произошло в Юрьянском районе на трассе "Вятка". Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем... В результате ДТП пострадали 4 спортсмена 2007-2008 года рождения", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
"Четыре человека с травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни и здоровью нет", - добавил Курдюмов.
ПроисшествияКировская область
 
 
