В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Воронок в Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, повреждена кровля административного здания, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Стародубский округ – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18