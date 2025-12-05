Рейтинг@Mail.ru
Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:50 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dolina-2060229846.html
Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета
Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета - РИА Новости, 05.12.2025
Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета
Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи её квартиры, на концертах на Дальнем Востоке не было сдано ни одного... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:50:00+03:00
2025-12-05T22:50:00+03:00
культура
россия
дальний восток
москва
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20251205/dolina-2060229669.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060227072.html
россия
дальний восток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, москва, лариса долина
Культура, Россия, Дальний Восток, Москва, Лариса Долина
Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета

Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни одного билета

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи её квартиры, на концертах на Дальнем Востоке не было сдано ни одного билета.
Долина в пятницу выступила с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят". Она сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома
Вчера, 22:47
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня в эту минуту. Многих моих коллег, которые меня поддержали, и просто обычных людей, которые продолжают писать письма, которые сейчас были на моих концертах на Дальнем Востоке. Ни одного билета не было сдано. Пять концертов. Больших пять концертов, пять аншлагов", - сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Она подчеркнула, что рассказала свою историю для того, чтобы предупредить других, и призвала людей быть максимально осторожными, не общаться с незнакомцами и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
"Я честно служу своей профессии, честно служу своей стране. Я делаю очень много для того, чтобы она процветала. Я выращиваю новое поколение артистов. За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке", - сказала Долина.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда
Вчера, 22:24
 
КультураРоссияДальний ВостокМоскваЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала