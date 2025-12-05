Долина заявила, что на ее концерты на Дальнем Востоке не сдали ни билета

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи её квартиры, на концертах на Дальнем Востоке не было сдано ни одного билета.
Долина в пятницу выступила с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят". Она сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня в эту минуту. Многих моих коллег, которые меня поддержали, и просто обычных людей, которые продолжают писать письма, которые сейчас были на моих концертах на Дальнем Востоке. Ни одного билета не было сдано. Пять концертов. Больших пять концертов, пять аншлагов", - сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Она подчеркнула, что рассказала свою историю для того, чтобы предупредить других, и призвала людей быть максимально осторожными, не общаться с незнакомцами и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
"Я честно служу своей профессии, честно служу своей стране. Я делаю очень много для того, чтобы она процветала. Я выращиваю новое поколение артистов. За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке", - сказала Долина.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.