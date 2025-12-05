Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала , что весной 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые с помощью сгенерированного искусственным интеллектом голоса, под давлением заставили её переводить крупные суммы якобы на "безопасные счета".

Долина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале рассказала, что в начале апреля ей позвонил человек, который говорил голосом ректора института, где Долина работает уже девять лет. Позже выяснилось, что голос был сгенерирован искусственным интеллектом. Мошенники внушили артистке, что у неё серьезные материальные проблемы, якобы от её имени берут кредит на 100 миллионов рублей.

"И раздается звонок от некого Андрея Олеговича Лукина, который представляется сотрудником Росфинансмониторинга. И говорит мне о том, что "Лариса Александровна, вам нужно срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники", - сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят".

Когда служба безопасности кредитной организации заподозрила мошенничество и попыталась предупредить Долину, она продолжала верить злоумышленникам. При этом, по словам певицы, "Лукин" убеждал её, что внутри банка работают мошенники и что "никому нельзя верить".

"Когда подозрение на то, что я перевожу деньги мошенникам, возникло у службы безопасности банка, меня вызвали и спросили: "А вы знаете, кому вы отправляете деньги?" Я говорю: "Да, конечно, я знаю. Это те люди, которые помогают мне сделать гастрольный тур юбилейный". Потому что это как раз было за год до моего юбилея. Я действительно начинала готовиться к юбилею. Поэтому это была очень веская причина… Это были большие суммы", - добавила Долина.

Она рассказала, что "в интересах следствия" не имела права официально афишировать то, что происходило. По её словам, сейчас следствие закончено, трое подсудимых отбывают наказание.

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят".

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.