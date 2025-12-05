Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета" - РИА Новости, 05.12.2025
22:32 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dolina-2060227794.html
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета"
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета" - РИА Новости, 05.12.2025
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета"
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что весной 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые с помощью сгенерированного искусственным... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:32:00+03:00
2025-12-05T22:32:00+03:00
россия
москва
лариса долина
общество
россия
москва
россия, москва, лариса долина, общество
Россия, Москва, Лариса Долина, Общество
Долина рассказала, что переводила деньги на "безопасные счета"

Долина под влиянием мошенников переводила крупные суммы на "безопасные счета"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что весной 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые с помощью сгенерированного искусственным интеллектом голоса, под давлением заставили её переводить крупные суммы якобы на "безопасные счета".
Долина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале рассказала, что в начале апреля ей позвонил человек, который говорил голосом ректора института, где Долина работает уже девять лет. Позже выяснилось, что голос был сгенерирован искусственным интеллектом. Мошенники внушили артистке, что у неё серьезные материальные проблемы, якобы от её имени берут кредит на 100 миллионов рублей.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
Вчера, 22:28
"И раздается звонок от некого Андрея Олеговича Лукина, который представляется сотрудником Росфинансмониторинга. И говорит мне о том, что "Лариса Александровна, вам нужно срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники", - сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят".
Когда служба безопасности кредитной организации заподозрила мошенничество и попыталась предупредить Долину, она продолжала верить злоумышленникам. При этом, по словам певицы, "Лукин" убеждал её, что внутри банка работают мошенники и что "никому нельзя верить".
"Когда подозрение на то, что я перевожу деньги мошенникам, возникло у службы безопасности банка, меня вызвали и спросили: "А вы знаете, кому вы отправляете деньги?" Я говорю: "Да, конечно, я знаю. Это те люди, которые помогают мне сделать гастрольный тур юбилейный". Потому что это как раз было за год до моего юбилея. Я действительно начинала готовиться к юбилею. Поэтому это была очень веская причина… Это были большие суммы", - добавила Долина.
Она рассказала, что "в интересах следствия" не имела права официально афишировать то, что происходило. По её словам, сейчас следствие закончено, трое подсудимых отбывают наказание.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда
Вчера, 22:24
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаОбщество
 
 
