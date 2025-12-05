Рейтинг@Mail.ru
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно - РИА Новости, 05.12.2025
22:28 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно - РИА Новости, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что мошенники контролировали ее круглосуточно, знали, где и с кем она находится. РИА Новости, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно

Лариса Долина заявила, что мошенники следили за ней круглосуточно

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что мошенники контролировали ее круглосуточно, знали, где и с кем она находится.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят".
"На связи я была постоянно, у меня телефон был включен на громкую связь постоянно. Они все слышали, были в курсе всего, знали, где я, с кем я, куда езжу, в какие города, следили за каждым моим шагом, за каждым словом моим сказанным", - сказала Долина в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
