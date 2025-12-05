Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда

"Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать", - говорится в сообщении Лурье, которое зачитали в эфире спецвыпуска на "Первом канале".