Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда - РИА Новости, 05.12.2025
22:24 05.12.2025
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске телепередачи "Пусть говорят" и призвала дождаться решения РИА Новости, 05.12.2025
россия, москва, лариса долина, происшествия
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от участия в специальном выпуске телепередачи "Пусть говорят" и призвала дождаться решения суда.
В пятницу Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят" о том, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.
Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам
Вчера, 22:18
"Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать", - говорится в сообщении Лурье, которое зачитали в эфире спецвыпуска на "Первом канале".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Представитель Долиной: после заявления певицы все поймут ситуацию
Вчера, 15:00
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаПроисшествия
 
 
