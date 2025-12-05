https://ria.ru/20251205/dolina-2060226364.html
Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам
Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам - РИА Новости, 05.12.2025
Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам
Народная артистка РФ Лариса Долина считает, что осужденная по делу о мошенничестве с ее деньгами, курьер Анжела Цырульникова знала, что работает на мошенников и РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:18:00+03:00
2025-12-05T22:18:00+03:00
2025-12-05T22:18:00+03:00
россия
москва
лариса долина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251205/dolina-2060226021.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060175665.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, лариса долина, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Происшествия
Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам
Долина считает, что осужденная Цырульникова знала, что работает на мошенников
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Народная артистка РФ Лариса Долина считает
, что осужденная по делу о мошенничестве с ее деньгами, курьер Анжела Цырульникова знала, что работает на мошенников и везет им деньги.
Ранее Верховный суд России
привлек к рассмотрению иска об оспаривании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной
в качестве третьего лица Анжелу Цырульникову - курьера, осужденную на 7 лет по делу о мошенничестве с деньгами певицы.
"У меня есть ощущение, что знала", - сказала Долина в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
На вопрос о том, справедлив ли на ее взгляд приговор для Цырульниковой, Долина не дала ответа.
"Не знаю, я не имею права комментировать это", - добавила она.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.