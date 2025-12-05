Долина считает, что курьер знала, что везет деньги мошенникам

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина Народная артистка РФ Лариса Долина считает , что осужденная по делу о мошенничестве с ее деньгами, курьер Анжела Цырульникова знала, что работает на мошенников и везет им деньги.

Ранее Верховный суд России привлек к рассмотрению иска об оспаривании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной в качестве третьего лица Анжелу Цырульникову - курьера, осужденную на 7 лет по делу о мошенничестве с деньгами певицы.

"У меня есть ощущение, что знала", - сказала Долина в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.

На вопрос о том, справедлив ли на ее взгляд приговор для Цырульниковой, Долина не дала ответа.

"Не знаю, я не имею права комментировать это", - добавила она.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.