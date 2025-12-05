Долина пообещала вернуть все деньги покупательнице ее квартиры

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина Народная артистка России Лариса Долина заявила , что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье все деньги.

« "Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", — сказала она в эфире программы "Пусть говорят".

При этом певица отметила, что у нее нет такой суммы, но она вернет деньги в полном объеме. Она также выразила надежду на встречу с Лурье, назвав ее пострадавшей.

Кроме этого, Долина рассказала подробности разговора с мошенниками.

« "И раздается звонок от некого Андрея Олеговича Лукина, который представляется сотрудником Росфинансмониторинга. И говорит мне о том, что "Лариса Александровна, вам нужно срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники", — поделилась она.

Когда служба безопасности кредитной организации заподозрила мошенничество и попыталась предупредить артистку, она продолжила слушать злоумышленников. По словам певицы, "Лукин" убеждал ее, что внутри банка работают мошенники и что "никому нельзя верить".

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.