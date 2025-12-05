Рейтинг@Mail.ru
Долина пообещала вернуть все деньги покупательнице ее квартиры
22:14 05.12.2025 (обновлено: 23:02 05.12.2025)
Долина пообещала вернуть все деньги покупательнице ее квартиры
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье все деньги.
Долина пообещала вернуть все деньги покупательнице ее квартиры

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье все деньги.
"Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", — сказала она в эфире программы "Пусть говорят".

При этом певица отметила, что у нее нет такой суммы, но она вернет деньги в полном объеме. Она также выразила надежду на встречу с Лурье, назвав ее пострадавшей.
Кроме этого, Долина рассказала подробности разговора с мошенниками.
"И раздается звонок от некого Андрея Олеговича Лукина, который представляется сотрудником Росфинансмониторинга. И говорит мне о том, что "Лариса Александровна, вам нужно срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники", — поделилась она.
Когда служба безопасности кредитной организации заподозрила мошенничество и попыталась предупредить артистку, она продолжила слушать злоумышленников. По словам певицы, "Лукин" убеждал ее, что внутри банка работают мошенники и что "никому нельзя верить".
Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
