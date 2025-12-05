Рейтинг@Mail.ru
22:07 05.12.2025
Долина назвала покупательницу ее квартиры пострадавшей
Долина назвала покупательницу ее квартиры пострадавшей
Долина назвала покупательницу ее квартиры пострадавшей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина выразила надежду на встречу с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье, назвав ее пострадавшей.
"Так же, как и я, вы пострадавшая, и я пострадавшая, я от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами всё-таки встретимся и договоримся", - сказала Долина в эфире спецвыпуска телепрограммы "Пусть говорят" на Первом канале.
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире
Вчера, 17:30
Певица пообещала вернуть Лурье все деньги за квартиру.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Покупательница квартиры Долиной призвала дождаться решения суда
Вчера, 22:24
 
