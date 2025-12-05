Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина пытается усилить свою позицию по делу о ее квартире заявлениями об угрозах, которые поступали ей и ее родственникам, считает руководитель уголовной практики Адвокатского бюро "А-ПРО" Андрей Яковлев.

В пятницу Долина , комментируя ситуацию вокруг аферы с ее квартирой, рассказала, что мошенники угрожали ей и ее близким.

"Фактор угроз, безусловно, значим, однако важно то, насколько он подтверждается объективными доказательствами по делу. Думаю, что это финальная попытка стороны Долиной усилить свою позицию по делу", - рассказал РИА Новости Яковлев.

При этом, подчеркивает юрист, подобные попытки привнести новые обстоятельства на "высоких" стадиях вряд ли смогут повлиять на выводы суда. По его словам, разбирательство идет уже давно, и позиции по делу обеих сторон в полной мере раскрыты и исследованы, в том числе в уголовно-правовом порядке.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье (покупательнице недвижимости) об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Судебное заседание назначено на 16 декабря.