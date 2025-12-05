https://ria.ru/20251205/dolina-2060167664.html
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире - РИА Новости, 05.12.2025
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире
Певица Лариса Долина пытается усилить свою позицию по делу о ее квартире заявлениями об угрозах, которые поступали ей и ее родственникам, считает руководитель... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:30:00+03:00
2025-12-05T17:30:00+03:00
2025-12-05T17:30:00+03:00
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире
Юрист Яковлев: Долина пытается усилить позицию заявлениями об угрозах
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина пытается усилить свою позицию по делу о ее квартире заявлениями об угрозах, которые поступали ей и ее родственникам, считает руководитель уголовной практики Адвокатского бюро "А-ПРО" Андрей Яковлев.
В пятницу Долина
, комментируя ситуацию вокруг аферы с ее квартирой, рассказала, что мошенники угрожали ей и ее близким.
"Фактор угроз, безусловно, значим, однако важно то, насколько он подтверждается объективными доказательствами по делу. Думаю, что это финальная попытка стороны Долиной усилить свою позицию по делу", - рассказал РИА Новости Яковлев.
При этом, подчеркивает юрист, подобные попытки привнести новые обстоятельства на "высоких" стадиях вряд ли смогут повлиять на выводы суда. По его словам, разбирательство идет уже давно, и позиции по делу обеих сторон в полной мере раскрыты и исследованы, в том числе в уголовно-правовом порядке.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье (покупательнице недвижимости) об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
Как установил Балашихинский городской суд Подмосковья
, общий ущерб Долиной от действий мошенников превысил 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов были приговорены к срокам от 4 до 7 лет колонии.