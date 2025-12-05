Рейтинг@Mail.ru
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат
13:39 05.12.2025 (обновлено: 17:54 05.12.2025)
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат - РИА Новости, 05.12.2025
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат
Певица Лариса Долина предложила возвращать Полине Лурье деньги за квартиру в течение трех с лишним лет, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана... РИА Новости, 05.12.2025
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат

РИА Новости: Долина предложила вернуть деньги за квартиру в течение трех лет

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина предложила возвращать Полине Лурье деньги за квартиру в течение трех с лишним лет, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром", — сказала она.
Лариса Долина в программе Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры
11:12
По ее словам, Лурье хотят отдавать 112 миллионов рублей равными платежами. Покупательница квартиры сочла предложение неразумным.
"И это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — заявила Свириденко.
Осмотр квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
03:33
Адвокат отметила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого она получает право собственности на квартиру, а Лурье — деньги за квартиру, но артистка отказалась.
Свириденко добавила, что Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года. Более ста тысяч рублей отдала Лурье, фактически не пользуясь жильем, но будучи ее титульным владельцем. Требования об уплате выставила ФНС.
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной" при покупке жилья
02:49

Афера с квартирой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
2 декабря, 19:02
 
Россия Лариса Долина Федеральная налоговая служба (ФНС России) Московская область (Подмосковье) Происшествия Жилье Вторичное жилье Московский городской суд Москва
 
 
