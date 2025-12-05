Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина предложила возвращать Полине Лурье деньги за квартиру в течение трех с лишним лет, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

« "Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром", — сказала она.

По ее словам, Лурье хотят отдавать 112 миллионов рублей равными платежами. Покупательница квартиры сочла предложение неразумным.

"И это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — заявила Свириденко.

Адвокат отметила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого она получает право собственности на квартиру, а Лурье — деньги за квартиру, но артистка отказалась.

Свириденко добавила, что Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года. Более ста тысяч рублей отдала Лурье, фактически не пользуясь жильем, но будучи ее титульным владельцем. Требования об уплате выставила ФНС

Афера с квартирой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.