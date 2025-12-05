Долина объяснила, почему не комментировала ситуацию с продажей квартиры

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что не комментировала ситуацию вокруг продажи её квартиры сначала из-за шока, после - из-за подписки о неразглашении.
"Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия, я подписку дала, о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс… Официальный запрет. А потом вот то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. Невозможно. И только сейчас люди узнают правду", - сказала Долина в эфире шоу "Пусть говорят".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.