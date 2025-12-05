Рейтинг@Mail.ru
07:07 05.12.2025 (обновлено: 11:23 05.12.2025)
Долина не заплатила налог за спорную квартиру
Певица Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц более ста тысяч рублей за спорную квартиру, это сделала покупательница Полина Лурье, заявила РИА... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц более ста тысяч рублей за спорную квартиру, это сделала покупательница Полина Лурье, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
"Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой. Несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, превышающей сто тысяч рублей", - заявила адвокат.
Она добавила, что возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, который рассмотрит жалобы 16 декабря.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко пояснила РИА Новости, что дочь и внучка певицы участвовали в рассмотрении иска в качестве ответчиков еще в первой инстанции.
Как установил Балашихинский городской суд Подмосковья, общий ущерб Долиной от действий мошенников превысил 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов были приговорены к срокам от четырех до семи лет колонии.
