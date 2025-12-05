Долина не заплатила налог за спорную квартиру

"Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой. Несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, превышающей сто тысяч рублей", - заявила адвокат.