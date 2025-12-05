https://ria.ru/20251205/dokument-2060191232.html
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным - РИА Новости, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к РИА Новости, 05.12.2025
Общество, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Минцифры предложило приравнять автоправа на "Госуслугах" к бумажной версии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщили
журналистам в пресс-службе министерства.
"Список юридически значимых электронных документов в приложении "Госуслуги" предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. ... Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении - при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГ
О - при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД
, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет", - сказали в Минцифры.
Как объяснили в министерстве, электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода - сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать с помощью мобильного устройства. Использование электронного варианта документов является добровольным, добавили в Минцифры.
"Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на "Госуслугах". Предъявить их можно в мессенджере Мах", - сказали в Минцифры.
В сентябре Минцифры сообщило о том, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок.