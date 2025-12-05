Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dokument-2060191232.html
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным - РИА Новости, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным
Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:45:00+03:00
2025-12-05T18:45:00+03:00
общество
гибдд мвд рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d63095891add7522c04a1690177fcf4.jpg
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060170881.html
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060188972.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fc4a92f93bed9349ff2339e15aec6073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, гибдд мвд рф, осаго
Общество, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным

Минцифры предложило приравнять автоправа на "Госуслугах" к бумажной версии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Список юридически значимых электронных документов в приложении "Госуслуги" предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. ... Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении - при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО - при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет", - сказали в Минцифры.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслуги" через СМС
17:38
Как объяснили в министерстве, электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода - сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать с помощью мобильного устройства. Использование электронного варианта документов является добровольным, добавили в Минцифры.
"Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на "Госуслугах". Предъявить их можно в мессенджере Мах", - сказали в Минцифры.
В сентябре Минцифры сообщило о том, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
18:41
 
ОбществоГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала