Минцифры предложило приравнять часть документов в "Госуслугах" к бумажным

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Список юридически значимых электронных документов в приложении "Госуслуги" предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. ... Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении - при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГ О - при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД , удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет", - сказали в Минцифры.

Как объяснили в министерстве, электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода - сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать с помощью мобильного устройства. Использование электронного варианта документов является добровольным, добавили в Минцифры.

"Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на "Госуслугах". Предъявить их можно в мессенджере Мах", - сказали в Минцифры.