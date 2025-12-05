https://ria.ru/20251205/dnepropetrovsk-2060007488.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины в пятницу, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:01:00+03:00
