В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 05.12.2025
11:56 05.12.2025 (обновлено: 12:01 05.12.2025)
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины в пятницу, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 05.12.2025
2025
В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел взрыв

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины в пятницу, сообщает украинское издание "Телеграф".
"В Днепропетровске прозвучал взрыв" - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Также издание добавило, что воздушная тревога в городе объявлена не была.
