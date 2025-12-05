Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dmitriev-2060211881.html
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду - РИА Новости, 05.12.2025
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду
Чиновники в ЕС пытаются заставить замолчать критиков массовой миграции и экономического упадка, но они лишь толкают западную цивилизацию дальше по пути... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:23:00+03:00
2025-12-05T20:23:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
марко рубио
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20251121/ssha-2056680736.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, марко рубио, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду

Глава РФПИ Дмитриев: чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чиновники в ЕС пытаются заставить замолчать критиков массовой миграции и экономического упадка, но они лишь толкают западную цивилизацию дальше по пути самоубийства, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цензура является ключевым инструментом бюрократов ЕС: заставляя молчать критиков массовой миграции, роста преступности и экономического упадка, они тихо подталкивают западную цивилизацию к самоубийству", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию госсекретаря США Марко Рубио о решении Еврокомиссии оштрафовать X на 140 миллионов долларов. Оно является атакой иностранных правительств не только на саму платформу, но и на все американские ресурсы и сам американский народ, заявил Рубио.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации
21 ноября, 18:52
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевМарко РубиоЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала