Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чиновники в ЕС пытаются заставить замолчать критиков массовой миграции и экономического упадка, но они лишь толкают западную цивилизацию дальше по пути самоубийства, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.