05.12.2025
11:36 05.12.2025
Дмитриев рассказал, как будет решена проблема накопления рупий
Дмитриев рассказал, как будет решена проблема накопления рупий
Проблема накопления рупий будет решена по мере того, как российские компании будут выходить на индийский рынок, считает глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:36:00+03:00
2025-12-05T11:36:00+03:00
Дмитриев рассказал, как будет решена проблема накопления рупий

Дмитриев: проблема накопления рупий уйдет после прихода компаний РФ в Индию

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Проблема накопления рупий будет решена по мере того, как российские компании будут выходить на индийский рынок, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Они решаются, и в том числе они будут решаться по мере того, как российские компании будут выходить более активно на индийский рынок", - сказал Дмитриев на соответствующий вопрос журналистов.
Проблемы остатков в индийских рупиях на счетах российских экспортеров наблюдались осенью 2023 года, стороны прилагали усилия, чтобы их снять. При этом вопрос отказа от расчетов в нацвалютах между РФ и Индией не поднимался.
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
Экономика Россия Индия Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций
 
 
