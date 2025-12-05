Дмитриев рассказал, как будет решена проблема накопления рупий

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Проблема накопления рупий будет решена по мере того, как российские компании будут выходить на индийский рынок, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.