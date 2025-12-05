Рейтинг@Mail.ru
10:21 05.12.2025
Дмитриев призвал российские компании выходить на индийский рынок
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИндийские танцовщицы встречают прибывшего с государственным визитом в Индию президента РФ Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам
Индийские танцовщицы встречают прибывшего с государственным визитом в Индию президента РФ Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Индийские танцовщицы встречают прибывшего с государственным визитом в Индию президента РФ Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал российские компании увеличивать свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок
"Мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
