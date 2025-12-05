Рейтинг@Mail.ru
10:09 05.12.2025 (обновлено: 11:46 05.12.2025)
сша
кирилл дмитриев
россия
европа
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
европа
сша, кирилл дмитриев, россия, европа, российский фонд прямых инвестиций
США, Кирилл Дмитриев, Россия, Европа, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев отметил истеричное состояние западных СМИ

Дмитриев заявил о попытках западной прессы помешать переговорам с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил истеричное состояние британской и европейской прессы, которая пытается помешать усилиям по продвижению диалога с США.
"Очень много в том числе британской и европейской прессы находится в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с Соединенными Штатами. Чем больше мы видим истерических заголовков, истерических сентенций, тем больше это показывает, насколько пресса Британии и Европы пытается сорвать мирный процесс, который движется", - сказал он журналистам.
СШАКирилл ДмитриевРоссияЕвропаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
