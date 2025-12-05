Дмитриев заявил, что Мерц сам отстранил себя от мирных переговоров

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, обращаясь к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявил, что в отношении мирных переговоров по Украине тот сам себя "отстранил" от "игры" призывами к войне, попытками срыва переговоров, нереалистичными предложениями и непроходимой тупостью.
В четверг немецкий журнал Spiegel опубликовал фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В разговоре участвовал и Мерц. Он посоветовал Зеленскому быть "крайне осторожным в ближайшие дни", заявив: "Они играют в игры как с вами, так и с нами", - вероятно, имея в виду спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. В ведомстве канцлера ФРГ заявили в среду, что не будут комментировать распространённые фрагменты разговора.
"Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали сами себя призывами к войне, срывом (процесса достижения - ред.) мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью", - написал Дмитриев в соцсети X.
Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
