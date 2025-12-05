Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина.
"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено более 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидии из федерального бюджета предназначены для Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также для Магаданской области.
Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Её главная цель – создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и посёлках и реализация экономического потенциала субъектов ДФО.