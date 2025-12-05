Рейтинг@Mail.ru
Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока - РИА Новости, 05.12.2025
09:32 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dfo-2059964088.html
Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока
Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока - РИА Новости, 05.12.2025
Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока
Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.12.2025
россия, дальний восток, хабаровский край, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Более 500 млн рублей направят на развитие инфраструктуры Дальнего Востока

Правительство направит около 500 млн руб на развитие инфраструктуры ДФО

Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина.
"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено более 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидии из федерального бюджета предназначены для Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также для Магаданской области.
Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Её главная цель – создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и посёлках и реализация экономического потенциала субъектов ДФО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил запустить единый режим для новых технологий во всем ДФО
4 ноября, 13:21
 
РоссияДальний ВостокХабаровский крайМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
