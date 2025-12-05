https://ria.ru/20251205/deti-2059991969.html
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей" - РИА Новости, 05.12.2025
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
Резолюция Генассамблеи ООН "о возвращении украинских детей" пропитана ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову, заявили в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:11:00+03:00
2025-12-05T11:11:00+03:00
2025-12-05T11:21:00+03:00
россия
оон
в мире
генеральная ассамблея оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251107/kiev-2053404053.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, украина
Россия, ООН, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Украина
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
МИД РФ: резолюция ГА ООН "О возвращении украинских детей" пропитана ложью