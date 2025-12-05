Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей" - РИА Новости, 05.12.2025
11:11 05.12.2025 (обновлено: 11:21 05.12.2025) дополняется ...
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"
Резолюция Генассамблеи ООН "о возвращении украинских детей" пропитана ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову, заявили в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:11:00+03:00
2025-12-05T11:21:00+03:00
россия
оон
в мире
генеральная ассамблея оон
украина
россия
украина
россия, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, украина
МИД прокомментировал резолюцию ГА ООН "О возвращении украинских детей"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН "о возвращении украинских детей" пропитана ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову, заявили в российском МИД.
"Документ, подготовленный киевским режимом, его европейскими кураторами и канадцами, насквозь пропитан ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову. В его основе - одиозные обвинения в адрес России в "депортации", "насильственном усыновлении" и "стирании идентичности" украинских детей", - говорится в заявлении МИД России в связи с голосованием в Генассамблее ООН по резолюции "Возвращение украинских детей".
Согласно заявлению дипведомства, подобные инсинуации "не подкреплены никакими доказательствами".
