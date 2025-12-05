Рейтинг@Mail.ru
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/deputat-2060185900.html
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде - РИА Новости, 05.12.2025
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде
Текущий проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, и денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:28:00+03:00
2025-12-05T18:28:00+03:00
в мире
украина
киев
дмитрий разумков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
https://ria.ru/20251205/zelenskij-2059980093.html
https://ria.ru/20251205/situatsiya-2060160758.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий разумков
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Разумков
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде

Депутат Рады Разумков: в феврале Украине может не хватить денег на вооружение

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущий проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, и денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале, считает украинский депутат Дмитрий Разумков.
Украинский парламент в среду принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Тогда полезете в карманы". В офисе Зеленского пригрозили Западу
10:30
"Бюджет-2026 - это про деньги, которые существуют только на бумаге ... Уже в феврале нам может не хватить денег на вооружение, зарплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям", - пишет депутат в своем Telegram-канале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
17:03
 
В миреУкраинаКиевДмитрий Разумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала