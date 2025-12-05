https://ria.ru/20251205/deputat-2060185900.html
Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств, считают в Раде
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущий проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, и денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале, считает украинский депутат Дмитрий Разумков.
Украинский парламент в среду принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
"Бюджет-2026 - это про деньги, которые существуют только на бумаге ... Уже в феврале нам может не хватить денег на вооружение, зарплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям", - пишет депутат в своем Telegram-канале.
Украина
последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев
пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.