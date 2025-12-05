Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии

РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено во Владимирской области после того, как ребенку на детском празднике попали лазерным лучом в глаз, из-за чего потребовалась операция, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура Владимирской области сообщала, что провела проверку по обращению женщины, 10-летний сын которой получил травму на празднике. Приглашенные аниматоры с программой "Гарри Поттер" проводили конкурс с лазерным устройством. Один из детей повел лучом в сторону другого ребенка и попал ему в глаз. Мальчик жаловался на боли, ему провели операцию. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган.
"В следственном отделе по городу Гусь-Хрустальный регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту получения ребенком травмы глаза в ходе детского мероприятия в Гусь-Хрустальном", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что инцидент произошел в мае, операцию ребенку провели в сентябре.
Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление виновных лиц, степени тяжести причиненного ребенку вреда здоровью, нормативных требований к использованию подобных устройств при оказании услуг гражданам, отмечает СУСК.