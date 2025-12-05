Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/delo-2060090717.html
Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии
Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии - РИА Новости, 05.12.2025
Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии
Дело о небезопасных услугах возбуждено во Владимирской области после того, как ребенку на детском празднике попали лазерным лучом в глаз, из-за чего... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:49:00+03:00
2025-12-05T14:49:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
гусь-хрустальный
гарри поттер
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20250605/sud-2021177676.html
https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html
россия
владимирская область
гусь-хрустальный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, гусь-хрустальный, гарри поттер, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, Гарри Поттер, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области возбудили дело после ранения ребенка на мероприятии

Во Владимирской области возбудили дело после попадания лазером в глаз ребенку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено во Владимирской области после того, как ребенку на детском празднике попали лазерным лучом в глаз, из-за чего потребовалась операция, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура Владимирской области сообщала, что провела проверку по обращению женщины, 10-летний сын которой получил травму на празднике. Приглашенные аниматоры с программой "Гарри Поттер" проводили конкурс с лазерным устройством. Один из детей повел лучом в сторону другого ребенка и попал ему в глаз. Мальчик жаловался на боли, ему провели операцию. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели девочки в фонтане
5 июня, 18:56
"В следственном отделе по городу Гусь-Хрустальный регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту получения ребенком травмы глаза в ходе детского мероприятия в Гусь-Хрустальном", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что инцидент произошел в мае, операцию ребенку провели в сентябре.
Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление виновных лиц, степени тяжести причиненного ребенку вреда здоровью, нормативных требований к использованию подобных устройств при оказании услуг гражданам, отмечает СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке
7 марта, 09:53
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьГусь-ХрустальныйГарри ПоттерСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала