Против Шлосберга* возбудили дело о фейках про ВС России
11:44 05.12.2025 (обновлено: 11:45 05.12.2025)
Против Шлосберга* возбудили дело о фейках про ВС России
Уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ возбудило в отношении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга*
происшествия
россия
псковская область
лев шлосберг
яблоко
россия
псковская область
происшествия, россия, псковская область, лев шлосберг, яблоко
Происшествия, Россия, Псковская область, Лев Шлосберг, Яблоко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ возбуждено в отношении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга*, суд рассмотрит вопрос о его аресте, сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Сегодня в Псковском городском суде состоится рассмотрение ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю председателя псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Шлосбергу* Л.М., в отношении которого 3 декабря 2025 года возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Суд в Петербурге оштрафовал главу фракции "Яблоко" за пост в соцсети
