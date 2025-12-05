https://ria.ru/20251205/dekret-2060085969.html
В Тюменской области отец десятерых детей ушел в декрет
Многодетный отец в Тюменской области ушел в декретный отпуск, чтобы ухаживать за двойней, которые стали девятым и десятым ребенком в семье
ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Многодетный отец в Тюменской области ушел в декретный отпуск, чтобы ухаживать за двойней, которые стали девятым и десятым ребенком в семье, сообщили РИА Новости в отделении Социального фонда России по Тюменской области.
"Среди отцов, оформивших в текущем году отпуск по уходу за ребёнком в Тюменской области
, наибольшее число детей — 10. Мужчина сейчас заботится о двойняшках, которые стали девятым и десятым ребёнком в семье", - сообщили в отделении СФР.
В целом с начала 2025 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет в Тюменской области оформили 497 многодетных отцов, у которых трое и более детей. В прошлом году такое пособие оформили 262 отца, у четырех из них по семь детей.