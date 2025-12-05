Рейтинг@Mail.ru
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 05.12.2025 (обновлено: 13:19 05.12.2025)
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году, передает телерадиокомпания DR. РИА Новости, 05.12.2025
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году

© Getty Images / picture allianceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году, передает телерадиокомпания DR.
"В ответе комиссии по обороне министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания даст 9,4 миллиарда крон. В прошлом году мы дали 16,5 миллиарда крон, а годом до того это было почти 19 миллиардов крон", — говорится в публикации.
Ссылаясь на данные Минобороны страны, телерадиокомпания привела график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине. Так, в 2027 году Копенгаген планирует отправить Киеву 7,1 миллиарда крон, а в 2028-м — уже только миллиард.

Копенгаген в 2025-м предоставил Киеву 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.

Завод Fire Point в Дании

В понедельник датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства на юге страны предприятия по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point. По словам ее директора в Дании Вячеслава Бондарчука, изготовление горючего начнется в течение 2026 года.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва ответит на угрозы безопасности, связанные со строительством предприятия.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДанияМария Захарова
 
 
