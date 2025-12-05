https://ria.ru/20251205/danija-2059951441.html
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году - РИА Новости, 05.12.2025
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году, передает телерадиокомпания DR. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:20:00+03:00
2025-12-05T08:20:00+03:00
2025-12-05T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060055149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b477dbac7899d728ab3d803217baab65.jpg
https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041343953.html
https://ria.ru/20251204/razgovor-2059819338.html
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058667010.html
украина
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060055149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4c92890fcbcb499fd371ddccdaea4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дания, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дания, Мария Захарова
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
Минобороны Дании в 2026 году сократит военную помощь Украине вдвое
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году, передает
телерадиокомпания DR.
"В ответе комиссии по обороне министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания даст 9,4 миллиарда крон. В прошлом году мы дали 16,5 миллиарда крон, а годом до того это было почти 19 миллиардов крон", — говорится в публикации.
Ссылаясь на данные Минобороны страны, телерадиокомпания привела график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине. Так, в 2027 году Копенгаген планирует отправить Киеву 7,1 миллиарда крон, а в 2028-м — уже только миллиард.
Копенгаген в 2025-м предоставил Киеву 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.
В понедельник датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства на юге страны предприятия по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point. По словам ее директора в Дании Вячеслава Бондарчука, изготовление горючего начнется в течение 2026 года.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова
предупредила, что Москва ответит на угрозы безопасности, связанные со строительством предприятия.