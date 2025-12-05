Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае столкнулись несколько иномарок, есть пострадавшие
08:58 05.12.2025
В Хабаровском крае столкнулись несколько иномарок, есть пострадавшие
В Хабаровском крае столкнулись несколько иномарок, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при аварии на 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток", сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
2025
В Хабаровском крае столкнулись несколько иномарок, есть пострадавшие

В Хабаровском крае четыре человека пострадали в ДТП с тремя иномарками

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при аварии на 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток", сообщает УМВД России по региону.
"На 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в Михайловском районе четыре человека получили травмы в результате столкновения легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.
При движении из города Хабаровск в направлении Владивостока 53-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note при перестроении с крайней правой полосы столкнулась с попутным автомобилем. От удара 53-летний водитель Toyota Probox потерял управление и столкнулся с BMW.
Травмы в результате происшествия получили водители Toyota Probox и Nissan Note, а также их пассажиры - две женщины в возрасте 49 и 32 лет. Водитель автомобиля BMW, 25-летний мужчина, не пострадал.
Стаж вождения водителя Nissan Note составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД за этот год женщина не привлекалась.
Возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", а также составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги".
