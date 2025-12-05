В Хабаровском крае столкнулись несколько иномарок, есть пострадавшие

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при аварии на 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток", Четыре человека пострадали при аварии на 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток", сообщает УМВД России по региону.

"На 628-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в Михайловском районе четыре человека получили травмы в результате столкновения легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.

При движении из города Хабаровск в направлении Владивостока 53-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note при перестроении с крайней правой полосы столкнулась с попутным автомобилем. От удара 53-летний водитель Toyota Probox потерял управление и столкнулся с BMW.

Травмы в результате происшествия получили водители Toyota Probox и Nissan Note, а также их пассажиры - две женщины в возрасте 49 и 32 лет. Водитель автомобиля BMW, 25-летний мужчина, не пострадал.

Стаж вождения водителя Nissan Note составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД за этот год женщина не привлекалась.