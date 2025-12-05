https://ria.ru/20251205/burjatija-2060085811.html
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб - РИА Новости, 05.12.2025
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
В Бурятии 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:40:00+03:00
2025-12-05T14:40:00+03:00
2025-12-05T14:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060086941_0:174:794:621_1920x0_80_0_0_9f56a83868ad06d2843868c0f5bde415.jpg
https://ria.ru/20210503/rebenok-1731013545.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060086941_0:99:794:695_1920x0_80_0_0_33899d92e71c65b9e1acfc7388c9a297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
В Бурятии 12-летний мальчик на иномарке врезался в столб, пострадала девочка
УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости.
В Бурятии 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована, сообщила
прокуратура республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в Баунтовском районе Бурятии.
"Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов на автомобильной дороге в районе села Романовка автомобиль Nissan Sylphy под управлением 12-летнего ребенка с 3 несовершеннолетними пассажирами совершил столкновение со столбом. В результате ДТП тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье. Она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура даст оценку законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.