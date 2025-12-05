В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб

На месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии

"Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов на автомобильной дороге в районе села Романовка автомобиль Nissan Sylphy под управлением 12-летнего ребенка с 3 несовершеннолетними пассажирами совершил столкновение со столбом. В результате ДТП тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье. Она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.