14:40 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/burjatija-2060085811.html
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб - РИА Новости, 05.12.2025
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб
В Бурятии 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
2025
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии ребенок на иномарке врезался в столб

В Бурятии 12-летний мальчик на иномарке врезался в столб, пострадала девочка

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramНа месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии
На месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. В Бурятии 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована, сообщила прокуратура республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в Баунтовском районе Бурятии.
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramНа месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии
На месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
На месте ДТП, где 12-летний мальчик за рулем легковушки врезался в столб в районе села Романовка в Бурятии
"Предварительно установлено, что сегодня около 14 часов на автомобильной дороге в районе села Романовка автомобиль Nissan Sylphy под управлением 12-летнего ребенка с 3 несовершеннолетними пассажирами совершил столкновение со столбом. В результате ДТП тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье. Она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура даст оценку законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Происшествия
Республика Бурятия
 
 
