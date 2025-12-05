Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинение в теракте в Курской области, в результате которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, заочно предъявлено командиру батальона ударных беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, сообщает СК России.
"Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области. В последующем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых была военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии.
Отмечается, что эта информация была озвучена в Мариуполе, где председатель СК России А.И. Бастрыкин провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
