Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте - РИА Новости, 05.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 05.12.2025 (обновлено: 11:47 05.12.2025)
Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте
Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте
Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте

СК обвинил комбата ВСУ Бровди в теракте в Курской области и гибели военкора

CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) / Роберт Бровди
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) /
Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинение в теракте в Курской области, в результате которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, заочно предъявлено командиру батальона ударных беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, сообщает СК России.
"Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области. В последующем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых была военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры передали РИА Новости данные главкома силами БПЛА Украины Бровди
31 октября, 17:47
По данным СК, Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии.
Отмечается, что эта информация была озвучена в Мариуполе, где председатель СК России А.И. Бастрыкин провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями
30 марта, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияБелгородская областьАнна ПрокофьеваДмитрий ВолковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
