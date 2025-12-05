Командиру батальона БПЛА ВСУ Бровди заочно предъявили обвинение в теракте

"Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области. В последующем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых была военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений", - говорится в Telegram-канале ведомства.