Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия подтвердили свою приверженность сотрудничеству в БРИКС по направлениям политики и безопасности, экономики и финансов, а также культурных и гуманитарных связей.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подчеркнули важность укрепления их партнерства в рамках БРИКС и подтвердили дальнейшую приверженность продвижению в расширившемся БРИКС сотрудничества по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи", - говорится в документе.
РФ и Индия подтвердили свою приверженность духу БРИКС, которому присущи взаимное уважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократичность, открытость, инклюзивность, кооперабельность и консенсус.
При этом страны договорились продолжить взаимодействие не только в рамках БРИКС, но и "Группы двадцати" и ШОС в вопросах реформирования многосторонности, международных институтов экономического управления и многосторонних банков развития, содействия достижению Целей устойчивого развития в экономическом, социальном и экологическом измерениях. Кроме того, в этих объединениях продолжится сотрудничество в стимулировании экономического роста, повышении устойчивости международных цепочек поставок, включая поставки критически важных полезных ископаемых, соблюдении норм свободной и справедливой торговли и борьбе с изменением климата.
"Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках различных региональных форумов, нацеленных на упрочение регионального мира и безопасности, включая Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнерами", - уточнили в документе.