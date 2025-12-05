Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 05.12.2025 (обновлено: 14:35 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/briks-2060083534.html
Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС
Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС
Россия и Индия подтвердили свою приверженность сотрудничеству в БРИКС по направлениям политики и безопасности, экономики и финансов, а также культурных и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:42:00+03:00
2025-12-05T14:35:00+03:00
в мире
индия
россия
брикс
шос
визит путина в индию — 2025
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-1979172193.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2060047761.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, брикс, шос, визит путина в индию — 2025, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, БРИКС, ШОС, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия подтвердили приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС

Путин и Моди подтвердили приверженность РФ и Индии сотрудничеству в рамках БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия подтвердили свою приверженность сотрудничеству в БРИКС по направлениям политики и безопасности, экономики и финансов, а также культурных и гуманитарных связей.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
"Стороны подчеркнули важность укрепления их партнерства в рамках БРИКС и подтвердили дальнейшую приверженность продвижению в расширившемся БРИКС сотрудничества по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи", - говорится в документе.
РФ и Индия подтвердили свою приверженность духу БРИКС, которому присущи взаимное уважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократичность, открытость, инклюзивность, кооперабельность и консенсус.
При этом страны договорились продолжить взаимодействие не только в рамках БРИКС, но и "Группы двадцати" и ШОС в вопросах реформирования многосторонности, международных институтов экономического управления и многосторонних банков развития, содействия достижению Целей устойчивого развития в экономическом, социальном и экологическом измерениях. Кроме того, в этих объединениях продолжится сотрудничество в стимулировании экономического роста, повышении устойчивости международных цепочек поставок, включая поставки критически важных полезных ископаемых, соблюдении норм свободной и справедливой торговли и борьбе с изменением климата.
"Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках различных региональных форумов, нацеленных на упрочение регионального мира и безопасности, включая Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнерами", - уточнили в документе.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия договорились и дальше стремиться к глобальному миру
12:59
 
В миреИндияРоссияБРИКСШОСВизит Путина в Индию — 2025Владимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала