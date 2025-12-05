https://ria.ru/20251205/briks-2060048579.html
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году - РИА Новости, 05.12.2025
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского... РИА Новости, 05.12.2025
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
Россия полностью поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году