Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
13:02 05.12.2025 (обновлено: 13:18 05.12.2025)
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году
Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году

Россия полностью поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году

Флаги России и Индии
Флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия делают многое для повышения авторитета БРИКС, заявил Путин
