Россия поддерживает председательство Индии в БРИКС в 2026 году

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля.