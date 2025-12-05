Рейтинг@Mail.ru
На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой империализма - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/borodino-2060208064.html
На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой империализма
На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой империализма - РИА Новости, 05.12.2025
На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой империализма
Институт национальной памяти Украины признал Бородинское сражение событием, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:56:00+03:00
2025-12-05T19:56:00+03:00
в мире
украина
бородино
россия
михаил голенищев-кутузов
верховная рада украины
оон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027766404_0:70:960:610_1920x0_80_0_0_968c600ad5c8c08e78760846f4087315.jpg
https://ria.ru/20251204/mid-2059779796.html
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057425577.html
украина
бородино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027766404_118:0:931:610_1920x0_80_0_0_375eb7a578d2b70a408c7d2e302b0d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бородино, россия, михаил голенищев-кутузов, верховная рада украины, оон, еврокомиссия
В мире, Украина, Бородино, Россия, Михаил Голенищев-Кутузов, Верховная Рада Украины, ООН, Еврокомиссия
На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой империализма

На Украине Бородинское сражение сочли пропагандой "российского империализма"

© Public domainКартина "Бородинское сражение"
Картина Бородинское сражение - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Public domain
Картина "Бородинское сражение". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины признал Бородинское сражение событием, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Бородино, битва при Бородино - событие, связанное с реализацией российской имперской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД: версия о пропагандистской работе Русского дома не выдерживает критики
Вчера, 14:46
Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (по новому стилю – 7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 километрах к западу от Москвы. Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. Восьмое сентября является днем воинской славы России - день Бородинской битвы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада
25 ноября, 14:55
 
В миреУкраинаБородиноРоссияМихаил Голенищев-КутузовВерховная Рада УкраиныООНЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала