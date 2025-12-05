МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины признал Бородинское сражение событием, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Бородино, битва при Бородино - событие, связанное с реализацией российской имперской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (по новому стилю – 7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 километрах к западу от Москвы. Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. Восьмое сентября является днем воинской славы России - день Бородинской битвы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
