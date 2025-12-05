Рейтинг@Mail.ru
Бочаров: крановый завод в Урюпинске создает новое производство талей
Волгоградская область
 
14:30 05.12.2025
Бочаров: крановый завод в Урюпинске создает новое производство талей
2025-12-05T14:30:00+03:00
2025-12-05T14:30:00+03:00
Бочаров: крановый завод в Урюпинске создает новое производство талей

ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Урюпинский крановый завод благодаря господдержке создает современное высокотехнологичное производство электрических талей грузоподъемностью до 25 тонн, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, в пятницу Бочаров в Урюпинске побывал на местном крановом заводе, ознакомился с ходом его модернизации.
"Отрадно, что при поддержке региона, благодаря энтузиазму собственников, акционеров и людей, которые здесь работают, с участием государственной поддержки возрождается Урюпинский крановый завод. Завод не только наладил выпуск продукции, которую ранее выпускал, но и сделал серьезный шаг в создании нового производства, которое будет также локализовано здесь, в Урюпинске", - цитирует слова губернатора в сообщении его пресс-служба.
По данным властей, на заводе создают новое высокотехнологичное производство электрических талей грузоподъемностью до 25 тонн и высотой подъема до 100 метров, мощность предприятие составит до 500 единиц продукции в год.
"Проект общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей реализуется с поддержкой Минпромторга России и регионального Фонда развития промышленности — ее общий объем превысил 232 миллиона рублей", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что Бочаров также проинспектировал ход благоустройства сквера у двух вокзалов и капремонт лицея №1 в Урюпинске.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленности
 
 
