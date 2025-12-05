Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов
11:56 05.12.2025 (обновлено: 12:44 05.12.2025)
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов - РИА Новости, 05.12.2025
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов
США оказывают влияние на несколько стран ЕС, чтобы добиться блокировки планов использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине, передает... РИА Новости, 05.12.2025
экономика, сша, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов

Bloomberg: США настаивают, чтобы ЕС не допустила использование активов РФ

Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США оказывают влияние на несколько стран ЕС, чтобы добиться блокировки планов использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов.
"США оказали влияние на несколько стран ЕС в стремлении заблокировать планы ЕС использовать замороженные... активы для обеспечения... кредита Украине", - говорится в сообщении агентства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
Американские чиновники указали коллегам из Европы на то, что активы нужны для обеспечения мирной сделки по Украине и не должны быть использованы для затягивания конфликта.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
10:15
 
