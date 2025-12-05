Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025
15:24 05.12.2025
Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт
Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт
Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт
Новая стратегия национальной безопасности США носит более реалистичный и прагматичный характер, наблюдается отход от имперской политики, считает ведущий научный
в мире
сша
китай
иран
генри киссинджер
дональд трамп
сша
китай
иран
в мире, сша, китай, иран, генри киссинджер, дональд трамп
В мире, США, Китай, Иран, Генри Киссинджер, Дональд Трамп
Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт

РИА Новости: Блохин назвал стратегию нацбезопасности США прагматичной

Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США носит более реалистичный и прагматичный характер, наблюдается отход от имперской политики, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Она (новая стратегия нацбезопасности США - ред.) пропитана духом реализма и прагматизма. Это стало попыткой привнести утраченный дух реальной политики. В отличие от предыдущих администраций мы видим попытку базировать американскую внешнюю политику на национальных интересах", - сказал эксперт РИА Новости.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США признали, что время, когда они поддерживали мировой порядок, прошло
13:20
Как отметил Блохин, согласно новой стратегии, США отказываются быть центром "насаждения и привнесения демократии", а также "глобальным мировым полицейским".
В документе также делается акцент и на противниках и геополитических конкурентах США, таких как Китай и Иран, добавил собеседник агентства. По его словам, новая стратегия нацбезопасности Штатов отражает внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, который пытается преподносить себя в качестве глобального миротворца и модератора в переговорном процессе между различными игроками.
"Трамп практикует челночную дипломатию в духе (экс-госсекретаря США) Генри Киссинджера. (Спецпосланник президента США Стив) Уиткофф посещает то Москву, то Киев, то снова Вашингтон", - пояснил эксперт.
Ранее в пятницу США представили новую стратегию национальной безопасности.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США представили стратегию национальной безопасности
12:13
 
В миреСШАКитайИранГенри КиссинджерДональд Трамп
 
 
