Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США носит более реалистичный и прагматичный характер, наблюдается отход от имперской политики, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Она (новая стратегия нацбезопасности США - ред.) пропитана духом реализма и прагматизма. Это стало попыткой привнести утраченный дух реальной политики. В отличие от предыдущих администраций мы видим попытку базировать американскую внешнюю политику на национальных интересах", - сказал эксперт РИА Новости.