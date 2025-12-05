Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США носит более реалистичный и прагматичный характер, наблюдается отход от имперской политики, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Она (новая стратегия нацбезопасности США - ред.) пропитана духом реализма и прагматизма. Это стало попыткой привнести утраченный дух реальной политики. В отличие от предыдущих администраций мы видим попытку базировать американскую внешнюю политику на национальных интересах", - сказал эксперт РИА Новости.
Как отметил Блохин, согласно новой стратегии, США отказываются быть центром "насаждения и привнесения демократии", а также "глобальным мировым полицейским".
В документе также делается акцент и на противниках и геополитических конкурентах США, таких как Китай и Иран, добавил собеседник агентства. По его словам, новая стратегия нацбезопасности Штатов отражает внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, который пытается преподносить себя в качестве глобального миротворца и модератора в переговорном процессе между различными игроками.
"Трамп практикует челночную дипломатию в духе (экс-госсекретаря США) Генри Киссинджера. (Спецпосланник президента США Стив) Уиткофф посещает то Москву, то Киев, то снова Вашингтон", - пояснил эксперт.
Ранее в пятницу США представили новую стратегию национальной безопасности.