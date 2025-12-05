Рейтинг@Mail.ru
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
05.12.2025
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона - РИА Новости, 05.12.2025
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
Рекордная ставка на билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в пятницу, выяснил... РИА Новости, 05.12.2025
Большой театр, Новый год
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона

РИА Новости: рекордная ставка за 4 билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рекордная ставка на билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в пятницу, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Так, комплект из четырех билетов на показ "Щелкунчика", который состоится 31 декабря в 18.00, продан на аукционе за 1,02 миллиона рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда партера. Еще один комплект билетов на показ в канун Нового года ушел с молотка за 780 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги длились около семи часов.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Премьер Большого призвал следить за информацией о "Щелкунчике" на сайте
Вчера, 17:16
На дневное представление "Щелкунчика" 31 декабря на аукционе наблюдался меньший ажиотаж. Максимальное предложение за комплект из четырех билетов составило 695 тысяч рублей.
Кроме того, за четыре билета на показ "Щелкунчика" вечером 30 декабря на торгах в пятницу отдали 720 тысяч рублей.
Кто исполнит главные роли 30 и 31 декабря, пока неизвестно.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО
3 декабря, 12:14
 
Заголовок открываемого материала