Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рекордная ставка на билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в пятницу, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Так, комплект из четырех билетов на показ "Щелкунчика", который состоится 31 декабря в 18.00, продан на аукционе за 1,02 миллиона рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда партера. Еще один комплект билетов на показ в канун Нового года ушел с молотка за 780 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги длились около семи часов.

На дневное представление "Щелкунчика" 31 декабря на аукционе наблюдался меньший ажиотаж. Максимальное предложение за комплект из четырех билетов составило 695 тысяч рублей.

Кроме того, за четыре билета на показ "Щелкунчика" вечером 30 декабря на торгах в пятницу отдали 720 тысяч рублей.

Кто исполнит главные роли 30 и 31 декабря, пока неизвестно.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.