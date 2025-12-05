https://ria.ru/20251205/bilety-2060210969.html
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона - РИА Новости, 05.12.2025
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
Рекордная ставка на билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в пятницу, выяснил... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:18:00+03:00
2025-12-05T20:18:00+03:00
2025-12-05T20:18:00+03:00
большой театр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059489771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3ea44afbf4b5db745529e9987ce60bd.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059841354.html
https://ria.ru/20251203/mironov-2059470778.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059489771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bce7ff767b983e88f0da676d79c8bfdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, новый год
Рекордная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
РИА Новости: рекордная ставка за 4 билета на "Щелкунчик" составила 1,02 миллиона
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рекордная ставка на билеты на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в пятницу, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Так, комплект из четырех билетов на показ "Щелкунчика", который состоится 31 декабря в 18.00, продан на аукционе за 1,02 миллиона рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда партера. Еще один комплект билетов на показ в канун Нового года ушел с молотка за 780 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги длились около семи часов.
На дневное представление "Щелкунчика" 31 декабря на аукционе наблюдался меньший ажиотаж. Максимальное предложение за комплект из четырех билетов составило 695 тысяч рублей.
Кроме того, за четыре билета на показ "Щелкунчика" вечером 30 декабря на торгах в пятницу отдали 720 тысяч рублей.
Кто исполнит главные роли 30 и 31 декабря, пока неизвестно.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.