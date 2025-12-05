Рейтинг@Mail.ru
14:47 05.12.2025
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
Билеты на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря раскупили за полчаса

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Большого театра в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 90% доступных к покупке на официальном сайте Большого театра билетов на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск раскупили за первые полчаса с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на спектакль стартовали в 13.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 15 минут из 306 билетов оставалось доступными для покупки всего 70 билетов, а спустя полчаса - 24. Актерский состав спектакля пока неизвестен.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
