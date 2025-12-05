Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 90% доступных к покупке на официальном сайте Большого театра билетов на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск раскупили за первые полчаса с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на спектакль стартовали в 13.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 15 минут из 306 билетов оставалось доступными для покупки всего 70 билетов, а спустя полчаса - 24. Актерский состав спектакля пока неизвестен.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.