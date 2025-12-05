https://ria.ru/20251205/bilety-2060090116.html
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса - РИА Новости, 05.12.2025
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
Более 90% доступных к покупке на официальном сайте Большого театра билетов на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск раскупили за первые полчаса с... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:47:00+03:00
2025-12-05T14:47:00+03:00
2025-12-05T14:47:00+03:00
большой театр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284896_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_8cd9f58d848c6cc85d35134ded0e7102.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059911297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059284896_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9ab33000a59cb093f7ad06ffc3cf7696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, россия
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
Билеты на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря раскупили за полчаса
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 90% доступных к покупке на официальном сайте Большого театра билетов на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря в 18.00 мск раскупили за первые полчаса с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на спектакль стартовали в 13.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 15 минут из 306 билетов оставалось доступными для покупки всего 70 билетов, а спустя полчаса - 24. Актерский состав спектакля пока неизвестен.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.