Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы - РИА Новости, 05.12.2025
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы
Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже распроданы, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:30:00+03:00
2025-12-05T14:30:00+03:00
2025-12-05T16:14:00+03:00
большой театр
культура
новый год
общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже распроданы
, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи на официальном сайте театра стартовали 2 декабря, а сегодня зрителям предложили четвертый, заключительный блок предновогодних спектаклей. Всего в декабре Большой покажет "Щелкунчика" 18 раз.
Билеты на дневное представление 31 декабря начали продавать в 12:00, их раскупили за полтора часа. В 13:00 появились билеты на вечер, последний из них купили к 14:26.
Впрочем, время от времени на сайте появляются единичные билеты на другие дни, но практически тут же исчезают.
На январь Большой театр
запланировал еще 15 показов "Щелкунчика", продажа билетов начнется 8 января.
Поскольку балет пользуется колоссальной популярностью в преддверии Нового года, Большой продает большую часть билетов с аукциона. Так, комплект из четырех билетов на 28 декабря превысил начальную стоимость более чем в три раза и достиг 660 тысяч рублей.