Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже распроданы , убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи на официальном сайте театра стартовали 2 декабря, а сегодня зрителям предложили четвертый, заключительный блок предновогодних спектаклей. Всего в декабре Большой покажет "Щелкунчика" 18 раз.

Билеты на дневное представление 31 декабря начали продавать в 12:00, их раскупили за полтора часа. В 13:00 появились билеты на вечер, последний из них купили к 14:26.

Впрочем, время от времени на сайте появляются единичные билеты на другие дни, но практически тут же исчезают.

На январь Большой театр запланировал еще 15 показов "Щелкунчика", продажа билетов начнется 8 января.