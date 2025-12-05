Рейтинг@Mail.ru
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы - РИА Новости, 05.12.2025
Культура
Культура
 
14:30 05.12.2025 (обновлено: 16:14 05.12.2025)
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы - РИА Новости, 05.12.2025
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы
Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже распроданы, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
большой театр
культура
новый год
общество
большой театр, новый год, общество
Большой театр, Культура, Новый год, Общество
Билеты на все декабрьcкие представления "Щелкунчика" в Большом распроданы

РИА Новости: билеты на все декабрьские спектакли балета "Щелкунчик" распроданы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Билеты на все декабрьские представления "Щелкунчика" в Большом театре уже распроданы, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи на официальном сайте театра стартовали 2 декабря, а сегодня зрителям предложили четвертый, заключительный блок предновогодних спектаклей. Всего в декабре Большой покажет "Щелкунчика" 18 раз.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Билеты на дневного "Щелкунчика" 31 декабря раскупили за полтора часа
13:37
Билеты на дневное представление 31 декабря начали продавать в 12:00, их раскупили за полтора часа. В 13:00 появились билеты на вечер, последний из них купили к 14:26.
Впрочем, время от времени на сайте появляются единичные билеты на другие дни, но практически тут же исчезают.
На январь Большой театр запланировал еще 15 показов "Щелкунчика", продажа билетов начнется 8 января.
Поскольку балет пользуется колоссальной популярностью в преддверии Нового года, Большой продает большую часть билетов с аукциона. Так, комплект из четырех билетов на 28 декабря превысил начальную стоимость более чем в три раза и достиг 660 тысяч рублей.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
13:25
 
Культура Большой театр Новый год Общество
 
 
Заголовок открываемого материала