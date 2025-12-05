https://ria.ru/20251205/bilet-2060057360.html
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
Самые дорогие билеты на дневное представление балета "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря стоили 35 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
культура
большой театр
новый год
общество
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самые дорогие билеты на дневное представление балета "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря стоили 35 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи стартовали в 12:00 мск на официальном сайте театра. Уже через десять минут из 304 билетов осталось меньше ста. За полтора часа их раскупили полностью.
При этом максимальная цена билетов на другие дни декабря составляла 50 тысяч рублей.
Всего в декабре Большой театр
покажет 18 представлений "Щелкунчика", а в январе — еще 15.
Поскольку балет пользуется колоссальной популярностью в преддверии Нового года, Большой продает большую часть билетов с аукциона. Так, накануне комплект из четырех билетов на 28 декабря превысил начальную стоимость более чем в три раза и достиг 660 тысяч рублей.