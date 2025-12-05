Рейтинг@Mail.ru
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 05.12.2025 (обновлено: 13:50 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/bilet-2060057360.html
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря - РИА Новости, 05.12.2025
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
Самые дорогие билеты на дневное представление балета "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря стоили 35 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:25:00+03:00
2025-12-05T13:50:00+03:00
культура
большой театр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_0:72:3110:1821_1920x0_80_0_0_1156b605def09ae38b48bf9ff565b672.jpg
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058228936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e2ff084e25d6bd12c472d13965358db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, новый год, общество
Культура, Большой театр, Новый год, Общество
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря

Максимальная стоимость билета на "Щелкунчика" 31 декабря составила 35 тыс руб

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самые дорогие билеты на дневное представление балета "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря стоили 35 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи стартовали в 12:00 мск на официальном сайте театра. Уже через десять минут из 304 билетов осталось меньше ста. За полтора часа их раскупили полностью.
При этом максимальная цена билетов на другие дни декабря составляла 50 тысяч рублей.
Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика", а в январе — еще 15.
Поскольку балет пользуется колоссальной популярностью в преддверии Нового года, Большой продает большую часть билетов с аукциона. Так, накануне комплект из четырех билетов на 28 декабря превысил начальную стоимость более чем в три раза и достиг 660 тысяч рублей.
Балет Щелкунчик в Государственном академическом Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
28 ноября, 03:21
 
КультураБольшой театрНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала