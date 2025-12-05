Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самые дорогие билеты на дневное представление балета "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря стоили 35 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи стартовали в 12:00 мск на официальном сайте театра. Уже через десять минут из 304 билетов осталось меньше ста. За полтора часа их раскупили полностью.

При этом максимальная цена билетов на другие дни декабря составляла 50 тысяч рублей.

Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика", а в январе — еще 15.