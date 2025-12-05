Рейтинг@Mail.ru
Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/bilayn-2060155662.html
Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций
Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций - РИА Новости, 05.12.2025
Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций
Билайн объявляет о запуске корпоративного мессенджера (18+) для безопасного делового общения совместно с командой eXpress, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:07:00+03:00
2025-12-05T19:07:00+03:00
билайн
технологии
вымпелком
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023932054_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bfeea7c868978fa0bc8cd2b2cd7c23d7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023932054_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c724fc737efa58ad19d333ea58914315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, технологии, вымпелком, мобильная связь
Билайн, Технологии, ВымпелКом, мобильная связь

Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Билайн объявляет о запуске корпоративного мессенджера (18+) для безопасного делового общения совместно с командой eXpress, сообщает пресс-служба оператора.
Продукт объединяет привычный интерфейс популярных мессенджеров с высокими стандартами безопасности, необходимыми для бизнес-среды.
Новый продукт позволяет бизнесу получить готовое "коробочное" решение по модели "Программное обеспечение как услуга" (SaaS*), с функциональностью и защищенностью уровня Enterprise**. В данном формате мессенджер eXpress не требует развертывания собственной инфраструктуры, привлечения ИТ-специалистов и обучения сотрудников, обеспечивая при этом полный контроль над корпоративными коммуникациями.
Ключевые возможности eXpress:
● Глобальная "Федерация": протокол для безопасного общения не только внутри компании, но и с партнерами и клиентами, использующими eXpress, а также с обычными пользователями;
● Привычный и функциональный интерфейс: персональные и групповые чаты, каналы, обмен файлами, голосовые сообщения, стикеры, реакции, опросы;
● Уникальные функции: теги для быстрой организации чатов, треды для точечных обсуждений, напоминания о важных сообщениях и гибкие пользовательские статусы;
● Аудио- и видеосвязь: звонки один-на-один, групповые аудиозвонки и видеоконференции на 250+ участников с записью, функцией "поднятой руки", виртуальными фонами и возможностью демонстрации экрана;
● Кроссплатформенность: версии для Web, Windows, macOS, мобильные приложения для iOS и Android, а также поддержка Ubuntu, Linux ("Линукс"), Astra Linux, Aurora ("Аврора").
"Запуск корпоративного мессенджера eXpress по модели SaaS — это стратегический шаг для нас и новое удобное для клиентов решение. Мы понимаем запрос рынка на цифровой суверенитет, защиту данных и качественную альтернативу публичным средствам коммуникации. В составе продукта eXpress есть все, к чему привыкли пользователи в повседневном общении, с уровнем безопасности, который требуется в корпоративной среде. Это SaaS решение “из коробки”, которое делает деловое общение комфортным, а компанию — защищенной. Мы уже используем eXpress в Билайне и теперь с уверенностью предлагаем его нашим клиентам как сервис", - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
Как сообщил основатель eXpress Андрей Врацкий, все больше заказчиков осознают необходимость использования корпоративных мессенджеров взамен публичных.
"Решение для коммуникаций по модели SaaS удобно в использовании и масштабировании. Мы уверены, что сотрудничество с Билайном значительно расширит "Федерацию" eXpress, предоставив бизнесу защищенный мессенджер", - подчеркнул он.
* SaaS (Software as a Service) — модель предоставления программного обеспечения как услугу через сеть Интернет по подписке
** Enterpise — предприятие, как термин используется в бизнесе и информационных технологиях для обозначения крупных, сложных и стратегически важных организаций.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTTxdEWU8z
 
БилайнТехнологииВымпелКоммобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала