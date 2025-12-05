Билайн запускает новый формат мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Билайн объявляет о запуске корпоративного Билайн объявляет о запуске корпоративного мессенджера (18+) для безопасного делового общения совместно с командой eXpress, сообщает пресс-служба оператора.

Продукт объединяет привычный интерфейс популярных мессенджеров с высокими стандартами безопасности, необходимыми для бизнес-среды.

Новый продукт позволяет бизнесу получить готовое "коробочное" решение по модели "Программное обеспечение как услуга" (SaaS*), с функциональностью и защищенностью уровня Enterprise**. В данном формате мессенджер eXpress не требует развертывания собственной инфраструктуры, привлечения ИТ-специалистов и обучения сотрудников, обеспечивая при этом полный контроль над корпоративными коммуникациями.

Ключевые возможности eXpress:

● Глобальная "Федерация": протокол для безопасного общения не только внутри компании, но и с партнерами и клиентами, использующими eXpress, а также с обычными пользователями;

● Привычный и функциональный интерфейс: персональные и групповые чаты, каналы, обмен файлами, голосовые сообщения, стикеры, реакции, опросы;

● Уникальные функции: теги для быстрой организации чатов, треды для точечных обсуждений, напоминания о важных сообщениях и гибкие пользовательские статусы;

● Аудио- и видеосвязь: звонки один-на-один, групповые аудиозвонки и видеоконференции на 250+ участников с записью, функцией "поднятой руки", виртуальными фонами и возможностью демонстрации экрана;

● Кроссплатформенность: версии для Web, Windows, macOS, мобильные приложения для iOS и Android, а также поддержка Ubuntu, Linux ("Линукс"), Astra Linux, Aurora ("Аврора").

"Запуск корпоративного мессенджера eXpress по модели SaaS — это стратегический шаг для нас и новое удобное для клиентов решение. Мы понимаем запрос рынка на цифровой суверенитет, защиту данных и качественную альтернативу публичным средствам коммуникации. В составе продукта eXpress есть все, к чему привыкли пользователи в повседневном общении, с уровнем безопасности, который требуется в корпоративной среде. Это SaaS решение “из коробки”, которое делает деловое общение комфортным, а компанию — защищенной. Мы уже используем eXpress в Билайне и теперь с уверенностью предлагаем его нашим клиентам как сервис", - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Как сообщил основатель eXpress Андрей Врацкий, все больше заказчиков осознают необходимость использования корпоративных мессенджеров взамен публичных.

"Решение для коммуникаций по модели SaaS удобно в использовании и масштабировании. Мы уверены, что сотрудничество с Билайном значительно расширит "Федерацию" eXpress, предоставив бизнесу защищенный мессенджер", - подчеркнул он.

* SaaS (Software as a Service) — модель предоставления программного обеспечения как услугу через сеть Интернет по подписке

** Enterpise — предприятие, как термин используется в бизнесе и информационных технологиях для обозначения крупных, сложных и стратегически важных организаций.