Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов - РИА Новости, 05.12.2025
Туризм
 
12:53 05.12.2025
Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов
Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов
Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, заявил индийский премьер-министр... РИА Новости, 05.12.2025
туризм
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия
россия
нью-дели
индия, россия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Туризм, Индия, Россия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов

Моди: РФ и Индия в ближайшее время начнут путь к безвизу для групп туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, и это укрепит наши возможности перемещения людей, потому что это поможет не только сблизить наши отношения, но и даст новые возможности для нас", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников
Вчера, 18:12
 
ТуризмИндияРоссияНью-ДелиНарендра МодиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
