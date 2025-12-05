Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран, и это укрепит наши возможности перемещения людей, потому что это поможет не только сблизить наши отношения, но и даст новые возможности для нас", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.