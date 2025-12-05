https://ria.ru/20251205/bespilotniki-2060121452.html
Над Белгородской областью сбили пять украинских дронов
Над Белгородской областью сбили пять украинских дронов
ПВО России перехватила и уничтожила 5 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 05.12.2025
МО РФ: над Белгородской областью сбили 5 дронов ВСУ за 4 часа