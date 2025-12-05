Над Белгородской областью сбили пять украинских дронов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 5 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Пятого декабря в период с 11.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказали в российской оборонном ведомстве.