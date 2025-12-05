Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Советник по коммуникациям Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что неизвестные БПЛА были зафиксированы вблизи самолета Зеленского во время захода на посадку в Ирландии, они не повлияли на визит делегации.

"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", - заявил Литвин в интервью агентству РБК-Украина.