Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Советник по коммуникациям Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что неизвестные БПЛА были зафиксированы вблизи самолета Зеленского во время захода на посадку в Ирландии, они не повлияли на визит делегации.
Зеленский был в Ирландии
в начале недели. Его самолет приземлился в Дублине
в ночь на вторник.
"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", - заявил Литвин в интервью агентству РБК-Украина.
В четверг ирландское издание Journal сообщило, что во время визита Зеленского
в Дублин около его самолета были замечены четыре неизвестных БПЛА. Дроны якобы пролетели вблизи воздушной гавани сразу после посадки украинского самолета, несмотря на введенную в районе бесполётную зону. Ирландские журналисты не располагали данными о принадлежности БПЛА и запустивших их лицах.