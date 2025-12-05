Рейтинг@Mail.ru
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
10:17 05.12.2025
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии
Советник Зеленского заявил о пролете БПЛА вблизи его самолета в Ирландии

Неизвестные БПЛА пролетели вблизи самолета Зеленского в Ирландии в начале недели

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Советник по коммуникациям Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что неизвестные БПЛА были зафиксированы вблизи самолета Зеленского во время захода на посадку в Ирландии, они не повлияли на визит делегации.
Зеленский был в Ирландии в начале недели. Его самолет приземлился в Дублине в ночь на вторник.
"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", - заявил Литвин в интервью агентству РБК-Украина.
В четверг ирландское издание Journal сообщило, что во время визита Зеленского в Дублин около его самолета были замечены четыре неизвестных БПЛА. Дроны якобы пролетели вблизи воздушной гавани сразу после посадки украинского самолета, несмотря на введенную в районе бесполётную зону. Ирландские журналисты не располагали данными о принадлежности БПЛА и запустивших их лицах.
