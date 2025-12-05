https://ria.ru/20251205/bespilotnik-2060226650.html
В ЛНР украинский беспилотник атаковал промзону
В ЛНР украинский беспилотник атаковал промзону - РИА Новости, 05.12.2025
В ЛНР украинский беспилотник атаковал промзону
ВСУ атаковали беспилотником промышленную зону Алчевска в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:20:00+03:00
2025-12-05T22:20:00+03:00
2025-12-05T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
алчевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
алчевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, алчевск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алчевск
В ЛНР украинский беспилотник атаковал промзону
В Алчевске в ЛНР беспилотник ВСУ атаковал промзону