Российская компания открыла два производства БПЛА на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская компания по производству дронов "Лаборатория Будущего" (участник рынка НТИ "Аэронет") начала производство гражданских беспилотных авиационных систем в ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.

"Компания наращивает свое стратегическое присутствие на Ближнем Востоке , в частности в ОАЭ Саудовский Аравии , где мы открыли два учебно-производственных центра БАС. Наша цель – не просто разовые поставки, а формирование долгосрочного партнерства и создание полноценной экосистемы для беспилотных технологий в регионе", – рассказал заместитель директора "Лаборатории будущего" Илья Шевелев.

Отмечается, что центры будут готовить операторов беспилотников и заниматься серийным производством легких и средних дронов.

Кроме того, в центрах есть шоурум, в котором представлена современная витрина беспилотников. Так партнеры компании могут оценить возможности беспилотных технологий. Открыт и офис продаж для заключения контрактов и экспортных поставок БАС.

Шевелев отметил, что создание комплексного центра – это не только важный шаг к освоению глобальных рынков и продвижению российских технологий на мировой арене, но и путь к созданию полноценной отрасли беспилотников "под ключ" на Ближнем Востоке.