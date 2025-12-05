Рейтинг@Mail.ru
14:41 05.12.2025
Российская компания открыла два производства БПЛА на Ближнем Востоке
Российская компания открыла два производства БПЛА на Ближнем Востоке
саудовская аравия
оаэ
ближний восток
в мире
россия
саудовская аравия
оаэ
ближний восток
россия
саудовская аравия, оаэ, ближний восток, в мире, россия
Саудовская Аравия, ОАЭ, Ближний Восток, В мире, Россия
© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская компания по производству дронов "Лаборатория Будущего" (участник рынка НТИ "Аэронет") начала производство гражданских беспилотных авиационных систем в ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Компания наращивает свое стратегическое присутствие на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ и Саудовский Аравии, где мы открыли два учебно-производственных центра БАС. Наша цель – не просто разовые поставки, а формирование долгосрочного партнерства и создание полноценной экосистемы для беспилотных технологий в регионе", – рассказал заместитель директора "Лаборатории будущего" Илья Шевелев.
Дрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Беспилотное будущее России: производство БАС на Дальнем Востоке
20 октября, 11:26
Отмечается, что центры будут готовить операторов беспилотников и заниматься серийным производством легких и средних дронов.
Кроме того, в центрах есть шоурум, в котором представлена современная витрина беспилотников. Так партнеры компании могут оценить возможности беспилотных технологий. Открыт и офис продаж для заключения контрактов и экспортных поставок БАС.
Шевелев отметил, что создание комплексного центра – это не только важный шаг к освоению глобальных рынков и продвижению российских технологий на мировой арене, но и путь к созданию полноценной отрасли беспилотников "под ключ" на Ближнем Востоке.
"Направление выбрано не случайно. Здесь стекаются пути из Саудовской Аравии, стран Африки и Азии. Здесь проходят большие международные выставки, которые привлекают огромное количество высокотехнологичных компаний со всего мира. Это первый шаг в освоении экспортного производства и продвижения российских технологий на мировые рынки", - отметили в компании.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
17 октября, 14:53
 
